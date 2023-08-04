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Российский фондовый рынок за полгода взлетел на 50% — акции многих компаний выросли в 2 раза
Инвесторы несказанно обогатились

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В начале прошлого года возникший в восточной части Европы конфликт оказал отрицательное влияние на российский фондовый рынок. Многие не были к этому готовы и в панике распродавали свои сбережения по бросовым ценам. А, между тем, кто-то эти активы скупал.

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Этим кто-то оказались наиболее прозорливые инвесторы, воспринявшие новое положение дел как несказанную удачу. Великий финансист Уоррен Баффетт утверждал, что раз в десятилетие или около того рынок будет щедро одаривать терпеливых игроков, и надо быть к этому готовым, чтобы в нужный момент подставить ведро под дождь из подешевевших акций.

Верящие в отечественную "фонду" не стали "сливать" накопленное непосильным трудом "за копейки", а, наоборот, принялись усердно наращивать капитал, сметая "добро" по "халявной" цене. Таким образом, благодаря следовании концепции равномерного стоимостного инвестирования, постепенно снижалась закупочная стоимость накоплений.

Когда скромный потенциал западных санкций, наконец, иссяк, отечественная экономика начала осуществлять стремительное движение вверх. Рынок отреагировал молниеносно. Начиная со второго полугодия 2022, стоимость большинства акций российских компаний стала стремительно взлетать, возвращаясь на свои позиции.

Индексы многих отечественных компаний повысились кратно. Например, Сбербанк сумел вырасти примерно со 110 до 270 рублей, увеличив состояние своих акционеров почти в два с половиной раза. И это без учета выплаты дивидендов из расчета 25 рублей на одну акцию.

Разумеется, позитив не может быть вечным, так что некоторые уже подумывают о закрытии прибыльных сделок, пока на рынке не воцарились медвежьи настроения. Кто-то также видит в развившейся ситуации возможность дополнительно заработать на вероятном падении котировок.

В общем, никакой катастрофы на отечественном финансовом рынке не произошло. Скорее наоборот, "унылый флет" сменился шансом для инвесторов скупить побольше дешевых активов, чем многие и воспользовались. И, если на зарубежных биржах в краткосрочной перспективе заработать могут в основном держатели акций высокотехнологичных компаний, то у нас поле для маневров гораздо шире, что дополнительно диверсифицирует риски.

В общем и целом получается, что вопли Запада о крушении российской экономики не имеют ничего общего с действительностью. Компании продолжают адаптироваться к новым условиям, что непосредственно отражается на биржевых ценах.

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#акции #фондовый рынок
Источник: bcs.ru
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