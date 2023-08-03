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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Ryzen 7 7800X3D вновь обошел Core i9-13900K, подтвердив звание лучшего игрового процессора
Высокая производительность по умеренной цене

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Техно-портал TechSpot провел обширное тестирование процессоров Ryzen 7 7800X3D и Core i9-13900K в современных играх, чтобы оценить их производительность и выяснить, кто же на сегодняшний день является королем геймерских сборок ПК.

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Тестовая система на AMD была оборудована материнской платой Gigabyte X670E Aorus Master с последней версией BIOS F11c и оперативной памятью DDR5-6000 CL30. Система на Intel включала MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi и DDR5-7200. В качестве видеокарты была задействована Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition.

После прогона всех бенчмарков и подведения итоговых результатов выяснилось, что Ryzen 7 7800X3D опережает Core i9-13900K в абсолютном большинстве игровых проектов во всех разрешениях. В 1080p и 1440p, сильнее зависящим от CPU, "красный лагерь" оказался в среднем на 4-5% быстрее. В 4K Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition также смогла выдать на 1% больше FPS в системе с решением от AMD. При этом для работы ему требовалось вплоть до полутора раз меньше ватт.

По итогу, учитывая выигрыш в производительности, относительно низкое энергопотребление, а также гораздо более доступную цену, Ryzen 7 7800X3D в очередной раз подтверждает звание абсолютного чемпиона в категории "лучший процессор для игр", по крайней мере до выхода Intel Core 14-го поколения.

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