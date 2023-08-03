Она делает топовые ПК еще более стильными

Известный немецкий техно-энтузиаст Роман Харгунг, он же Der8auer, разработал в сотрудничестве с ModdingCafe принципиально новый подход в инсталляции систем жидкостного охлаждения процессоров внутри ПК.

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Гениальный изобретатель догадался инвертировать направление трубок в сторону материнской платы, так, чтобы они выходили с обратной стороны последней. В заднем отсеке корпуса трубки соединяются с дополнительным водоблоком, который также выполняет функцию резервуара для жидкости.

Тестовый экземпляр подходит для установки на большинство материнских плат с сокетом AM5. В своем опыте Der8auer использовал GIGABYTE B650E AORUS.

Отмечается, что конструкция пока не доведена до идеала и является скорее экспериментальным образцом. Но Der8auer и ModdingCafe верят, что производители потенциально могут превратить его в коммерчески успешный продукт.

В общем, утонченные эстеты, собирающие ПК по фэншую, наверняка оценят данную идею. Остается лишь озаботиться приобретением корпуса с увеличенным пространством за материнской платой, но это, как говорится, пустяки.