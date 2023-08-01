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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Россияне массово мигрируют на пиратские версии Windows — уход Microsoft не привел к победе Linux
Настолько сильна тяга к поделиям "Билли и Ко"

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В первом полугодии 2023 года продажи ПК и ноутбуков с отсутствующей операционной системой взлетели почти в два раза. Санкции Microsoft, включающие запрет на обновления, сделали покупку как коробочных, так и OEM версий Windows, бессмысленной тратой денег.

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Однако же, любовь народа к "винде" в нашей стране неиссякаема. Ее корни произрастают из планомерного захвата "мелкомягкими" российского рынка ПО рынка в начале 90-х гг, когда в Windows 3.1 появилась поддержка русского языка. С тех пор люди "прикипели" к данной ОС, и уже не готовы с ней расставаться.

Пользователей не пугают черные экраны, появляющиеся при запуске нового девайса, так как за тридцать лет практически каждая домохозяйка научилась устанавливать Windows. Этому способствует огромная база различных ее сборок на торрент-трекерах с подробнейшими разъяснениями по инсталляции и сопутствующими иллюстрациями. Также многие "прошаренные" товарищи активно скупают пиратские ключи за сотню-другую рублей на соответствующих сайтах и маскируют реальный IP, таким образом получая полный спектр возможностей последних версий Windows.

При этом, как бы ни хотелось адептам сообщества Open Source устроить доминирование Linux в отдельно взятой стране, шансов на реализацию данной затеи не так много. Даже полная замена Windows на свободную ос в госструктурах не способна сместить первую с вершины пьедестала.

Хотя современные дистрибутивы совершили огромный прорыв в плане юзабельности, общая структура Linux осталась прежней, и одно неосторожное действие может привести к полной неработоспособности ПК, на восстановление которого без соответствующей подготовки могут уйти дни и недели. Так что Windows, в отличие от MS, никуда не уходит, продолжая оставаться основной платформой для абсолютного большинства пользовательских систем.

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#microsoft #windows #linux
Источник: cnews.ru
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