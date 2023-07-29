За счет оптимального соотношения цены и предлагаемых характеристик

Техно-портал Tom's Hardware провел эксперимент по оценке эффективности 90 термопаст, как обычных, так и основанных на галлий-индий-оловянном сплаве, именуемом жидким металлом. Лучший результат по совокупности всех характеристик показала достаточно известная в кругу энтузиастов Prolimatech PK-3 Nano Aluminum.

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В этом ей помогло сочетание высокого показателя теплопроводности в 11,2 Вт/мК, довольно простого способа нанесения и удаления с поверхностей, и, главное, доступной цены. В общем зачете Prolimatech PK-3 по показателю демонстрируемых температур смогла максимально приблизиться к вариантам на жидком металле.

Второе место заняла широко "распиаренная" Thermal Grizzly Kryonaut, созданная в сотрудничестве со знаменитым экстремальным оверклокером Der8auer'ом. Хотя NT-H1 от Noctua в сравнении с Thermal Grizzly Kryonaut показала на 0,6% более низкую температуру, ее дороговизна нивелировала выявленное преимущество.

Что касается популярных Arctic MX-5 и Gelid GC-Extreme, то они отстали от лидеров на пару десятых долей градуса. Абсолютными чемпионами без учета цен стали жидкометаллические термоинтерфейсы Collaboratory Liquid Pro, Thermal Grizzly Conductonaut и Phobya LM c опережением традиционных решений на 1,5 градуса и отличием друг от друга в менее четверть градуса.

Несколько лет назад один известный отечественный ресурс проводил схожее исследование, в котором также одержала победу Prolimatech PK-3. Таким образом, указанная термопаста была, есть и остается лучшей по соотношению цены и предлагаемых характеристик. Несмотря на то, что малые ее объемы стали исчезать из российской розницы, 30-граммовые емкости все еще более выгодны, чем схожие предложения конкурирующих производителей.