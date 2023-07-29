Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Thermalright выпустила термопрокладку для процессора, призванную упростить монтаж системы охлаждения
Гениальное решение, внедрение которого давно напрашивалось

реклама

Многие начинающие сборщики ПК сталкиваются с различными трудностями при построении системного блока из комплектующих. Одной из них является нанесение термопасты на процессор оптимальным способом.

реклама

Для преодоления данных препятствий компания Thermalright разработала новый инновационный термоинтерфейс — термопрокладку Heilos, которую можно наносить прямо на основание кулера. После нанесения досточно лишь снять бумажный слой и можно приступать к состыковке с CPU. Толщина термопрокладки в 0.2 мм и равномерное нанесение материала способствует достаточному теплообмену по всей ее поверхности.

Теплопроводность Thermalright Helios равна 8,5 Вт/мК, что соответствует показателям, демонстрируемым доступными вариантами термопаст довольно приличного качества. Разумеется, искушенных энтузиастов подобные характеристики могут не устроить, но рядовой пользователь без сомнения получит значительно более простой опыт монтажа системы охлаждения с более чем удовлетворительным итоговым результатом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#thermalright #термопаста
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Thermalright представила обновлённый башенный процессорный кулер Assassin X 120 PLUS V2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
5
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
3
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
8
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Northrop Grumman отказалась проектировать истребитель шестого поколения для ВВС США
+
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
10
Военкор Сладков призвал украинцев осознать, что «дружба» с Западом ведёт к скитаниям и разрухе
+
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
В Беларуси заметили 12-ю колонну ЧВК "Вагнер" - еще больше военной техники
2
Канада поставит Украине 1000 картонных бронеавтомобилей Senator, не пригодных для боевых действий
4
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
2
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
Бывший американский разведчик призывает Конгресс США рассказать общественности правду об НЛО
+
Северная Корея впервые показала танк нового поколения в действии
1
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
3
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
4
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
78
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
14
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
8
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
+
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
17:50
На основании чего, пардон? - Напомню, с подачи США Зеленский обнулил декларацию независимости Украины от 1990 года и все производные от неё. Официально объявив о её несостоятельности по ряду ключевых ...
Блинкен заявил, что США рассчитывают на прекращение передачи Китаем России беспилотных технологий
Вадим Сибыч
17:48
Привет Linux Fetch.
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
FelsheR-BAN100905
17:45
Как все современные сайты научились. Этот мусор тебе нормально припекает.)
Скотт Риттер: Украинское контрнаступление повторяет одни и те же ошибки
scroooge
17:45
Мишка писатель с большой буквы П
Блинкен заявил, что США рассчитывают на прекращение передачи Китаем России беспилотных технологий
scroooge
17:42
Ага, сначала придумываем, а потом костыли
Apple может работать над безрамочными iPhone
scroooge
17:42
Говори ртом, а не очком, бот)
СМИ: российская пшеница дорожает вслед за мировым ростом цен
ЧатоБот
17:41
КГ/АМ кака бычно.
Общий хешрейт сети Kapsa превысил 3 PH/s, а заказчики Asic-устройств начинают волноваться
scroooge
17:41
Ля, это же революция, посоны!!! Странно, что начинающие кулероприкручиватели не покупают кулеры с заранее нанесённой термопастой, вот же тупые!
Thermalright выпустила термопрокладку для процессора, призванную упросить монтаж системы охлаждения
Имя
17:40
почему, но это будет про политику, сайт не переименовывается в "политклокерс" потому что хочет усидеть на двух стульях чтобы те "клиенты" что заходили справлятся о компах справлялись за политику, то е...
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
Garthar
17:39
Ну да ну да покупать БП в треть стоимости компа великолепная идея ага. Не если бабло лишнее есть то хоть 2 БП по 2 КВт ставь на офисный ПК
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем