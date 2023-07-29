OpenSource-программистам, вероятно, следует пересмотреть некоторые аспекты своей деятельности

Усиливающееся давление Запада на Россию требует принятия действенных мер в области законодательства. Так, на днях Госдума утвердила в третьем чтении законопроекты №346588-8, №346769-8 и №346750-8, согласно которым россиянам запрещается принимать участие в иностранных некоммерческих организациях, не включенных в специальный реестр. Основные стадии принятия нового закона уже пройдены, осталось лишь дождаться окончательного его подписания президентом.

реклама

Подавляющее большинство крупных проектов в области свободного программного обеспечения, в том числе ядро Linux, дистрибутив Debian, браузер Firefox, языки программирования Python, PHP, Perl, Rust, офисные пакеты LibreOffice, OpenOffice, http-сервер Apache, и многие другие, ведут разработку, будучи оформленными как некоммерческие организации, что облегчает распределение пожертвований на оплату труда программистов.

Неопределенность критериев закона позволяет подвести под его действия в том числе отправку патча или сообщения об ошибке. Отечественные компании, ведущие работу по импортозамещению, например ALT Linux, Astra Linux, Rosa Linux и др., также могут быть привлечены по новым уголовным статьям, поскольку их деятельность связана с обменом информацией между исходными проектами, расположенными за рубежом.