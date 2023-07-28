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Razg0n За пост начислено вознаграждение
После провального 1-го квартала Intel "вышла в плюс", заработав 1,5 млрд долларов
Выходу новейших процессоров Core ничего не угрожает

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Постепенный рост мирового спроса на ПК позволил Intel оправиться от череды неудач, приведших к убыткам в размере 2,8 млрд долларов в первом квартале текущего года. В период с 1 апреля по 1 июля выручка компании составила 12,9 млрд долларов, а чистая прибыль — 1,5 млрд.

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Несмотря на возросшие цифры, в годовом исчислении доходы просели на 15%. Поставки кремния снизились на 12%, что лучше ожиданий аналитиков на 21%, и значительно лучше 38%-го падения в 1-м квартале. Финансовый директор Дэвид Зинснер призвал "не поддаваться эйфории", отмечая умеренный характер восстановления глобальных макроэкономических условий.

Практически все подразделения Intel продемонстрировали снижение выручки, за исключением Intel Foundry Services, занимающегося непосредственным выпуском чипов. Последний сумел увеличить результаты с 57 до 232 млн долларов за счет качественной модернизации производственных процессов.

Компания продолжает следовать стратегии по сокращению ежегодных расходов на 3 млрд долларов, с целью повышения данного показателя до 8-10 млрд к 2025 году. Согласно ей была прекращена самостоятельная разработка мини-ПК серии NUC, а бизнес по производству серверов продан тайваньской Mitac.

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#intel #финансы #квартальный отчет
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