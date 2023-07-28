Новое — это хорошо забытое старое

Gnome, популярнейший графический интерфейс ОС GNU/Linux, планирует кардинально изменить применяющийся по умолчанию принцип расположения окон на экране. Ответственный за дизайн рабочей среды заявил, что используемая сегодня модель управления окнами основана на концепциях 50-ти летней давности и отнимает много времени и сил на постоянную подгонку их размеров под свои требования.

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Новая парадигма базируется на так называемом тайлинге или мозаичной компоновке, когда все окна позиционируются исключительно на одном уровне. Gnome автоматизирует данный процесс, задействуя дополнительные метаданные от приложений, которые содержат информацию об оптимальных физических размерах и расположении новых окон для идеального отображения содержимого.

К примеру, браузер будет сразу распахиваться на весь экран, а окно приложения погоды развернется в области 700x500. Отмечается, что пользователь сможет в любой момент менять текущую компоновку, перемещая окна и меняя их размер по своему усмотрению. Примечательно, что Windows 1.0, вышедшая в 1985 году, также использовала тайловый оконный менеждер.