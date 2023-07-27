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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Мобильные процессоры Ryzen 3 7000-й серии получат гибридный дизайн с малыми ядрами
Последние не являются копией E-ядер от Intel

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Как известно, ноутбуки, не относящиеся к категории игровых, обязаны обеспечивать длительное время автономной работы. Для достижения данной цели Intel, со своей стороны, начала внедрять в свои процессоры так называемые энергоэффективные E-ядра. Таким образом, тренд был задан, и AMD решила повторить успешный опыт конкурента.

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По данным ресурса XDA-Developers, на котором "трехбуквенная" компания провела обмен информацией с единомышленниками, новейшие мобильные APU начального уровня Ryzen 3 7540U и 7440U получат гибридный дизайн ядер, пришедший с серверного рынка, а конкретно, реализованный в серии EPYC Bergamo.

Старший Ryzen 3 7540U будет состоять из двух "полноформатных" ядер Zen4 и четырех дополнительных энергоэффективных ядер Zen4c, младший получит на два ядра Zen4c меньше. В отличие от E-ядер Intel, ядра Zen4c не урезаны по количеству исполняемых инструкций. Они поддерживают технологию SMT и отличаются от привычных лишь меньшим размером кэш-памяти.

Что касается графической составляющей новых процессоров, то она подверглась корректировке в сторону снижения производительности относительно топовых решений. В GPU Radeon 740M осталось всего четыре вычислительных блока, что втрое меньше, чем у Radeon 780M. Следовательно, новые APU не позиционируются в качестве игровых решений.

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