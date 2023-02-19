Но будет ли он услышан западным сообществом?

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Ежегодная международная Мюнхенская конференция по безопасности, проходящая в этом году с 17 по 19 февраля представляет собой крупнейший формат общения представителей заинтересованных стран вне формальных протоколов, что теоретически делает его более оперативным, открытым и менее дипломатически церемониальным.

Китайскую Народную Республику в очередной раз представляет член ЦК Компартии по внешней политике товарищ Ван И, который по информации немецкого издания NTV уже успел встретиться с госсекретарём США Энтони Блинкеным и обсудил с ним проблему вторжения воздушных шаров-шпионов, пообещав последнему неповторения подобного в будущем, попутно обвинив США в нанесении ущерба американо-китайским взаимоотношениям путём применения избыточного количества ограничений. В ответ Блинкен подчеркнул отсутствие у США желания эскалировать конфликт с Пекином, предупредив о последствиях, которые возникнут в случае оказания Китаем помощи России в обход санкций.

Госсекретарь США Блинкен и главный дипломат Китая встречаются в Мюнхене. Архивное фото www.n-tv.de

Кроме того, китайский дипломат объявил, что 24 февраля 2023 года, в годовщину начала специальной военной операции, Пекин представит мирный план завершения украинского конфликта, который предусматривает начало проведения мирных переговоров.

По мнению бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера пока что не стоит возлагать слишком больших надежд на данную инициативу, но если представленная "дорожная карта" будет реалистичной, то это станет большим сюрпризом для мирового сообщества.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг преждевременно отвергли любые призывы к изменению границ украинских территорий. Тем не менее Бербок одобрила будущее появление нового мирного соглашения, выразив надежду, что Китай попросит Россию завершить проведение СВО. Также, федеральный министр призвала КНР и всех в мире не поставлять оружие России, само собой, не упомянув про поставки оружия Киеву европейским странами и США.

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Пока что неизвестно, будет ли предложенный Китаем план завершения украинского конфликта услышан Западом, который всё это время демонстрировал политику двойных стандартов, насколько он окажется приемлемым для заинтересованных сторон, и сможет ли он послужить хотя бы каркасом для подобного соглашения в будущем.