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Цены на оперативную память DDR5 продолжают снижаться и вскоре могут сравняться с DDR4
Рано или поздно массовый переход пользователей на оперативную память DDR5 должен состояться.
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Вряд ли кто-то сможет оспорить тот факт, что после выхода платформ Intel и AMD с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5 массового перехода пользователей на этот тип ОЗУ так и не состоялось. Всему виной оказалась представленные на рынке модули DDR5, которые не смогли показать каких-либо преимуществ в реальных задачах перед старым DDR4, оказавшись крайне дорогими и недостаточно скоростными. Более высокочастотные варианты DDR5 ещё только начали поступать на рынок, но их цена ещё выше. Впрочем, многие пользователи ждут появления на рынке действительно производительных чипов DDR5, преимущество которых над DDR4 станет полностью неоспоримым и видимым невооружённым взглядом. Пока этого не произошло, покупатели даже самых новейших процессоров Intel последних поколений предпочитают приобретать материнские платы с поддержкой DDR4. Для компании AMD новая DDR5 и вовсе стала самой настоящей ахиллесовой пятой, превратив выход последней платформы AM5 в полный провал.

Тем не менее сложившаяся ситуация склонна меняться. По подсчётам специалистов, за 2022 год контрактная цена чипов DDR5 снизилась более, чем на 40%, что неминуемо сказалось на розничной стоимости конечных продуктов. Кроме того, сейчас у производителей накопились избыточные объёмы чипов DDR5, а значит тенденция на снижение продолжится. Это даёт основания полагать, что цены на модули оперативной памяти DDR4 и DDR5 вскоре могут сравняться, по крайней мере на схожие по производительности модули.

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В любом случае память DDR5 ожидает тот же путь, что и все предыдущие поколения: вначале они дорогие и малоэффективные, потом цены приходят к какой-то норме и появляется "золотой стандарт", а затем выходит следующий тип памяти и всё повторяется по кругу.

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#ddr4 #ddr5 #оперативная память #цены #озу #анализ
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