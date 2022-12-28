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Министр обороны Австрии заявила, что Евросоюз ожидают масштабные отключения электричества
Во всём виноват энергетический кризис, который они сами и создали.
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Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер в своей беседе с журналистами газеты Welt выразила личную убеждённость в том, что в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сокращением поставок газа и энергетическим кризисом в некоторых регионах Европейского Союза серьёзно возрос риск массовых и продолжительных отключений электроэнергии. По её мнению, вопрос не в том, случится ли это, а когда это произойдёт. Она призвала не притворяться, что это всё теория и подготовится к такому развитию событий. Также она обратила внимание на вопрос безопасности европейской энергосистемы от хакерских атак в рамках идущей гибридной войны.

Европейская комиссия ещё в сентябре поспешила успокоить население, сообщив, что регионы внутри ЕС, пострадавшие от отключения электричества, будут получать помощь в виде электрогенераторов от других государств-членов содружества.

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В то же время немецкая энергетика, напротив, смотрит на ситуацию спокойно и не ожидает серьезных отключений электроэнергии, считая их маловероятными. Председатель BDEW Керстин Андреэ уверяет, что кратковременные региональные отключения будут устранены контролируемым перераспределением энергии.

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#евросоюз #энергетический кризис #блэкаут
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