AMD отклонила запрос на замену по гарантии видеокарты Radeon RX 7900 XTX, температура которой достигала 110°C.

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Две недели назад состоялся старт продаж новейших видеокарт AMD Radeon RX 7900-й серии. Спустя какое-то время покупатели, купившие референсные модели от самой AMD, а не от её партнёров, стали жаловаться на высокие температуры самой горячей точки (GPU Hotspot), достигающие значения в 110 градусов. По свей вероятности, как и в предыдущих поколениях видеокарт AMD эта цифра является тепловым пределом, по достижения которого задействуются алгоритмы снижения температуры путём так называемого "троттлинга", что в свою очередь снижает максимальную производительность графического адаптера в режиме нагрузки.

Одного из пользователей Reddit такая ситуация не устроила и он решил заменить проблемный образец по гарантии, обратившись в AMD. Его референсная Radeon RX 7900 XTX достигала 110 C по Hotspot даже не в тяжёлых "бенчмарках", а просто при игре в Call of Duty: Modern Warfare II. При этом он не разгонял видеокарту. Установка оборотов вентиляторов на 100% и переустановка софта не помогли.

Казалось бы, налицо плохой контакт теплораспределительной площадки радиатора и поверхности кристалла, что в принципе можно расценивать как заводской брак, но квест с гарантийной заменой получил уровень сложности "кошмар".

Вместо замены раскаляющегося и ревущего адаптера пользователю пришло сообщение от производителя, в котором указывалось, что 110 градусов это абсолютно нормально. А значит замены не будет. Теперь владельцу новенькой топовой и не дешёвой видеокарты не остаётся ничего, кроме как решать вопрос самостоятельно. Для этого ему необходимо вскрыть свою видеокарту, сорвав пломбы и лишившись гарантии, и попробовать заменить термоинтерфейс, предварительно проверив прилегание контактной поверхности радиатора.

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Следует ещё раз отметить, что в партнёрских моделях таких неприятностей пока что не встречалось. Это даёт основание надеяться, что корень проблемы кроется на сборочной линии компании AMD, а значит ситуация исправима, если этому будет уделено должное внимание. Но не стоит исключать вероятность и более серьёзных инженерных просчётов.