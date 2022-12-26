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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети, лишив их владельцев качественной связи
Премиальные телефоны не могут обеспечить "чистый голос" при звонках.
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Весной 2022 года американская корпорация Apple свернула свою деятельность на территории России, в связи с чем вся её продукция поставляется в РФ в рамках параллельного импорта, проще говоря без согласия производителя. В результате российские операторы так и не смогли наладить взаимодействие с компанией по вопросу совместимости новых моделей смартфонов с отечественными сетями связи. В поставляемых устройствах попросту отсутствуют необходимые файлы настройки и используется общий универсальный профиль, что не позволяет владельцам iPhone 14 использовать функции VoLTE и VoWiFi, которые не работают или функционируют некорректно.

VoLTE представляет собой технологию передачи голоса по сети LTE, что по сравнению с 2G/3G обеспечивает более быстрый дозвон и так называемый "чистый звук". В крупных городах на такие звонки приходится более половины трафика.

В свою очередь VoWiFi позволяет совершать звонки с задействованием сети WiFi, по сути представляя собой вариацию IP-телефонии, что просто незаменимо в условиях низкого качества мобильной связи, например на нижних этажах зданий или в районах со слабым покрытием.

В целом, владельцам iPhone 14 фактически недоступны функции передачи голоса в сверхвысоком качестве.

Кроме того, пользователи новых смартфонов Apple жалуются на невозможность раздачи интернета на другие устройства без необходимости ручной настройки.

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С некоторой долей вероятности подобные ограничения функциональности должны были повлиять на популярность смартфонов Apple в России, однако ритейлеры не отметили снижения спроса из-за высокой лояльности пользователей Apple к этому бренду.

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#apple #iphone 14 #проблемы #мобильная связь #volte #vowifi #раздача интернета #сотовые сети #чистый голос #чистый звук
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Ты тогда определись хоть. То у тебя т1000, то БМП. И да, своего названия придумать видимо мозгов не хватило?. Надо америкосовским словом назвать русскую мега машину 🤔😅
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
LastAtlant
17:47
Сзюхтакс, ты просто нищеброд, зачем вываливать свои страдания о том что не можешь купить. Шел бы лучше работал а не выискивал "топ 7 причин почему я перестал дышать воздухом".
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
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