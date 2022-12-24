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Сразу после начала конфликта на Украине многие её граждане попытались покинуть страну, отправившись на временное, а нередко с надеждой на постоянное проживание в различные европейские страны. Но уже на следующий день 25 февраля 2022 года президентом Зеленским был подписан указ о начале всеобщей мобилизации, который запрещал мужчинам призывного возраста 18-60 лет выезжать за пределы государства. Это автоматически дало толчок к развитию теневого бизнеса по нелегальному вывозу уклонистов за рубеж, который по всей видимости процветает и по сей день из-за неиссякаемого потока желающих.
Правоохранители Одесской области отчитались о раскрытии очередного канала незаконной переправки попадающих под призыв мужчин через государственную границу Украины. На попытке вывезти беглецов в Молдову попался молодой двадцатидвухлетний житель Одессы, автомобиль которого вместе с ним и тремя пассажирами был задержан оперативниками погранслужбы в районе села Новопетровка. Все трое оказались мужчинами призывного возраста из разных регионов. С перевозчиком они познакомились через объявление в сети интернет. Свои услуги он оценил в 6000 долларов США с каждого попутчика.