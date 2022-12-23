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Разработчики российской игры Atomic Heart на своей официальной странице во ВКонтакте объявили о начале предпраздничного розыгрыша призов, в ходе которого участники могут стать обладателем геймерского компьютера с видеокартой NVIDIA RTX 3080 в составе сборки, игрового кресла и прочих подарков.
Условия конкурса делят его на три подкатегории.
В первой из них будет разыгрываться геймерский компьютер Gigabyte в конфигурации c процессором Intel i9-11900K, 16 ГБ ОЗУ, видеокартой NVIDIA RTX 3080 и двумя SSD общим объёмом 3 ТБ. Утешительными призами станут два игровых кресла, выполненных в стиле проекта. Для того чтобы испытать удачу, необходимо сделать предзаказ игры на сайте VK Play до 12 января 2023 года. Помимо этого, требуется стать участником сообществ WARP и AORUS.
Во второй категории нужно просто включить игру в список желаемых на её официальной страничке в VK Play. В этом случае будут разыграны десяток авосек (советских сетчатых "сумок" для похода в магазин) с гостинцами внутри.
Для участия в третьей подкатегории, где призами станет различная текстильная продукция (фирменные футболки, толстовки и носки), необходимо всего-навсего быть участником группы Atomic Heart в «ВК» и написать что-нибудь в личные сообщения группы.
Победители конкурса будут выбраны рандомно в 18:00 13 января следующего года.