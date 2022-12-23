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Ноутбуки покинувших российский рынок в 2022 году американских (Dell, HP, Apple) и тайваньских (Acer, Asus) компаний, а также южнокорейской Samsung внезапно вернулись в российские магазины. Более того, к ним присоединилась Lenovo, которая вместе с Huawei, несмотря на своё сугубо китайское происхождение, решились добровольно уйти из России, опасаясь вторичных санкций со стороны запада. Какое-то время ноутбуки примкнувших к санкциям компаний всё ещё можно было встретить на отечественных прилавках в скудном ассортименте, пока не исчерпались старые запасы, но всё больше их место стали занимать китайские Xiaomi и прочие бренды из Поднебесной. Теперь же, по не до конца понятным обстоятельствам продажи исчезнувших марок вновь возобновились.
Первой приходящей на ум причиной возвращения "потеряшек" может являться налаживание стабильных каналов параллельного импорта, которому как известно требовалось время на это. Но это не объясняет того факта, что к примеру Lenovo вновь открыла свой фирменный магазин для покупателей из России.
То же самое произошло и с Samsung, которая через магазин GalaxyStore предлагает свои мобильные компьютеры, хоть и при весьма ограниченном выборе. Другие упомянутые бренды нарастили своё присутствие в крупных торговых сетях.
Конечного покупателя подобная ситуация может только порадовать. Однако, во-первых, пока что неизвестно, как долго это продлится. А во-вторых, даже несмотря на эти положительные тенденции, количество ввозимых в РФ ноутбуков всё ещё существенно ниже, чем в 2021 году, с разницей до 65%.