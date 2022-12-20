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По данным МЧС республики Чувашия сегодня днём на участке подземного газотрубопровода Уренгой-Ужгород произошёл взрыв с последующим масштабным факельным возгоранием. В предварительной версии упоминалось об отсутствии жертв, но позже некоторые СМИ сообщили о трёх погибших работниках газовой службы. Над устранением аварии работает больше 10 пожарных расчётов и десятки специалистов. По некоторым сведениям до момента взрыва на данном участке магистрали обслуживающей организацией проводились ремонтные работы.
Получившая повреждения труба является частью газопровода, по которому экспортный сибирский трубопроводный газ поступает в Европу через Украину. Границу с соседним государством она пересекает в районе газоизмерительной станции "Суджа", находящейся в Курской области. И на сегодняшний день это последний оставшийся пункт входа отечественного голубого топлива на Украину, по которому газ следует для нужд европейских потребителей.
Информация о возгорании трубопровода немедленно сказалась на биржевой стоимости газа в Европе, которая приблизилась к отметке 1257 долларов за тысячу кубометров.