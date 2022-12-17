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В феврале 2022 года известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв был включён в санкционный список Евросоюза, что автоматически лишило его право въезда на территорию ЕС, а все его европейские активы подлежали заморозке. Уже в марте две принадлежащие ему виллы, расположенные в элитной курортной зоне у озера Комо, вблизи подножья Альпийских гор, что в Ломбардии на севере Италии, были конфискованы финансовым отделом итальянской гвардии. В апреле итальянская газета la Repubblica сообщила о попытке поджога одного из домов неизвестными с помощью автомобильных покрышек. Возгорание было вовремя ликвидировано пожарными, благодаря бдительности соседей, вызвавших их вовремя, что позволило избежать причинения какого-либо серьёзного ущерба. Второй дом также не остался без внимания вандалов, но в этом случае они ограничились лишь надписями на стенах здания.
Сам Владимир Соловьёв пояснил, что дома в Италии он купил на честно заработанные деньги, источники которых прозрачны и полностью законны. Кроме того у него не было гражданства Италии и он имел лишь вид на жительство без права на работу, а въехать в страну он мог только при предъявлении российского паспорта.
Как показывает практика, политическая и экономическая война объединённой Европы не только с Россией, но и с её гражданами не прекращается ни на день. Теперь в чёрный список попал именитый российский актёр и режиссёр Никита Михалков, известный также, как ведущий телепрограммы "Бесогон". В рамках девятого пакета санкций ЕС он включён в перечень нежелательных лиц в странах Евросоюза из-за своей патриотической позиции по происходящим в мире событиям.
По некоторым данным Михалков может иметь виллу с виноградниками в итальянской Тоскане, вблизи коммуны Масса-Мариттима. Имение может занимать площадь до 11 га. Если телеведущий не успеет каким-либо образом продать своё зарубежное имущество, то оно может повторить судьбу вилл Соловьёва и быть конфисковано.
Сам Никита Сергеевич уже прокомментировал происходящее. По его словам, он горд тем, что передачу "Бесогон" смотрят все.