Известный режиссёр попал в девятый пакет санкций.

реклама

В феврале 2022 года известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв был включён в санкционный список Евросоюза, что автоматически лишило его право въезда на территорию ЕС, а все его европейские активы подлежали заморозке. Уже в марте две принадлежащие ему виллы, расположенные в элитной курортной зоне у озера Комо, вблизи подножья Альпийских гор, что в Ломбардии на севере Италии, были конфискованы финансовым отделом итальянской гвардии. В апреле итальянская газета la Repubblica сообщила о попытке поджога одного из домов неизвестными с помощью автомобильных покрышек. Возгорание было вовремя ликвидировано пожарными, благодаря бдительности соседей, вызвавших их вовремя, что позволило избежать причинения какого-либо серьёзного ущерба. Второй дом также не остался без внимания вандалов, но в этом случае они ограничились лишь надписями на стенах здания.

Сам Владимир Соловьёв пояснил, что дома в Италии он купил на честно заработанные деньги, источники которых прозрачны и полностью законны. Кроме того у него не было гражданства Италии и он имел лишь вид на жительство без права на работу, а въехать в страну он мог только при предъявлении российского паспорта.

Как показывает практика, политическая и экономическая война объединённой Европы не только с Россией, но и с её гражданами не прекращается ни на день. Теперь в чёрный список попал именитый российский актёр и режиссёр Никита Михалков, известный также, как ведущий телепрограммы "Бесогон". В рамках девятого пакета санкций ЕС он включён в перечень нежелательных лиц в странах Евросоюза из-за своей патриотической позиции по происходящим в мире событиям.

По некоторым данным Михалков может иметь виллу с виноградниками в итальянской Тоскане, вблизи коммуны Масса-Мариттима. Имение может занимать площадь до 11 га. Если телеведущий не успеет каким-либо образом продать своё зарубежное имущество, то оно может повторить судьбу вилл Соловьёва и быть конфисковано.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Сам Никита Сергеевич уже прокомментировал происходящее. По его словам, он горд тем, что передачу "Бесогон" смотрят все.