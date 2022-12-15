Ретро-гейминг за 350 000 рублей для избранных.

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Потенциал российских восьмиядерных процессоров Эльбрус-8С продолжает быть предметом пристального изучения различными энтузиастами. На этот раз авторы youtube-канала Elbrus PC Play при помощи эмулятора попытались запустить на нём легендарные игры, выходившие на 8-16-битных консолях Dendy (NES) и SEGA Mega Drive в далёких 80-ых 90-ых годах.

Такие шедевры игропрома, как Ghosts 'N Goblins, Mortal Kombat 3, Comix Zone, Super Marios Bros, Prince of Persia, Duck Tales 2, Golden Axe III, The Lion King, Aladdin, Boogerman, за которыми дети тех годов "залипали" сутки напролёт, без проблем покорились отечественному процессору, работая на нём без "тормозов".





Авторы канала пообещали не останавливаться и в следующий подготовить что-нибудь ещё более "интересное и графонистое".

Конфигурация использованной рабочей станции Эльбрус-801 была следующая: процессор Эльбрус-8С (8 ядер с рабочей частотой 1,3 ГГц), 32 Гб оперативной памяти DDR3 (ECC), видеокарта Radeon R9 370 4GB, операционная система Эльбрус 7.1 (Linux 5.4).

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Что интересно, стоимость рабочей станции Эльбрус-801 находится в пределах 350 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести современный игровой компьютер на самых топовых комплектующих. При этом наверняка останутся деньги на покупку бывших в употреблении оригинальных приставок Dendy и SEGA Mega Drive вместе с игровыми картриджами, для личной коллекции.