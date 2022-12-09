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Санкционная политика Запада в очередной раз может усложнить жизнь рядовым гражданам России и теперь под удар попадут такие популярные товары, как ноутбуки, фотоаппараты, объективы и жесткие диски. Уже анонсированный девятый пакет санкций от Евросоюза, который вступит в силу в ближайшее время наложит запрет на поставку этих товаров на территорию РФ. А значит откладывать запланированную покупку вероятно не стоит.
Основной целью очередного пакета становятся имеющие двойное назначение электронные компоненты и устройства, биохимическое оборудование и двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы "зацепило", что называется по касательной, поскольку сфера их применения не ограничена. Очевидно, что никто в ЕС не станет разграничивать электронику по секторам её использования.
С одной стороны это не должно сильно сказаться на ассортименте обычных розничных магазинов, ведь большинство производителей уже ушли из России, свернув у нас свою деятельность, а их продукция поставляется по серым каналам. С другой стороны, на данный момент пока что не ясен весь механизм действий нового пакета и теоретически он вполне может навредить некоторым из тех самых серых каналов. В этом случае нас ожидает некоторое снижение ассортимента товаров и повышение цен на них, что всегда происходит в условиях дефицита. Становится ясно, что заменять выбывшие бренды будут исконно китайские производители, доля которых возможно продолжит увеличиваться.
Что касается розничных покупок на китайских площадках, как варианта решения всех проблем, то здесь также не стоит забывать о рыночных механизмах, ведь китайские продавцы никогда не упустят своей выгоды.