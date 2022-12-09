Популярные товары были расценены, как предметы двойного назначения.

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Санкционная политика Запада в очередной раз может усложнить жизнь рядовым гражданам России и теперь под удар попадут такие популярные товары, как ноутбуки, фотоаппараты, объективы и жесткие диски. Уже анонсированный девятый пакет санкций от Евросоюза, который вступит в силу в ближайшее время наложит запрет на поставку этих товаров на территорию РФ. А значит откладывать запланированную покупку вероятно не стоит.

Основной целью очередного пакета становятся имеющие двойное назначение электронные компоненты и устройства, биохимическое оборудование и двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы "зацепило", что называется по касательной, поскольку сфера их применения не ограничена. Очевидно, что никто в ЕС не станет разграничивать электронику по секторам её использования.

С одной стороны это не должно сильно сказаться на ассортименте обычных розничных магазинов, ведь большинство производителей уже ушли из России, свернув у нас свою деятельность, а их продукция поставляется по серым каналам. С другой стороны, на данный момент пока что не ясен весь механизм действий нового пакета и теоретически он вполне может навредить некоторым из тех самых серых каналов. В этом случае нас ожидает некоторое снижение ассортимента товаров и повышение цен на них, что всегда происходит в условиях дефицита. Становится ясно, что заменять выбывшие бренды будут исконно китайские производители, доля которых возможно продолжит увеличиваться.

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Что касается розничных покупок на китайских площадках, как варианта решения всех проблем, то здесь также не стоит забывать о рыночных механизмах, ведь китайские продавцы никогда не упустят своей выгоды.