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В ближайшее время США намерены перебросить на территорию Эстонии военное подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS. Кроме непосредственно самих установок и необходимого для их обслуживания и эксплуатации оборудования прибудет рота квалифицированных американских военнослужащих. Об этом сообщила BNS (Baltic News Servises) со ссылкой на заявление минобороны Эстонии.
По версии ведомства, они примут участие в совместных с Эстонией учениях и смогут поделиться с эстонскими военными базовыми навыками обращения с РСЗО HIMARS, которые Таллинн планирует поставить себе на вооружение к 2025 году. По их мнению это позволит сократить время, необходимое на знакомство с новыми системами.
Для США это в свою очередь может являться демонстрацией длительного и прочного закрепления сил НАТО в балтийском регионе, о котором говорил Джо Байден на летнем саммите НАТО в Мадриде.
Глава эстонского оборонного ведомства назвал присутствие вооруженных сил США на территории его страны важнейшим шагом на пути укрепления независимой обороноспособности Эстонии.