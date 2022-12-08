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Через несколько дней, а именно 13 декабря 2023 года выйдут видеокарты нового поколения от компании AMD, которые будут представлены двумя моделями Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Их рекомендованные цены и основные технические характеристики уже известны, тогда как реальные игровые тесты всё ещё под запретом публикации. Стараясь не нарушать эти самые запреты на размещение обзоров, ведущие IT-сайты представили их предварительные версии, в основном посвящённые архитектуре и внешнему осмотру графических ускорителей.
Ознакомиться с особенностями архитектуры и дизайном референсных моделей с различных ракурсов предлагает известный сайт Techpowerup. В частности интересным является сравнение габаритов новинок с прежним поколением видеокарт AMD и решениями от компании NVIDIA.
Свой взгляд на распаковку представил немецкий сайт Computerbase, использующий слайдер-картинки для сравнительной оценки внешнего вида AMD Radeon RX 7900.
Наиболее занимательным покажется видео-распаковка от youtube-канала OC3D TV, где авторы помимо референсных образцов показали вариант RX 7900 XTX MERC 310 от XFX, традиционно имеющий строгий "технологический" дизайн.