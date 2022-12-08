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Весной этого года на просторах интернета разгорелся скандал с видеокартами NVIDIA RTX 3060 Ti, использующих видеопамять типа GDDR6. По массовым сообщениям пользователей и статистике некоторых сервисных центров у адаптеров с видеопамятью набранной микросхемами GDDR6 ёмкостью 1 ГБ производства Hynix наблюдались рандомные неисправности, выражающиеся в снижении рабочих частот чипов памяти, черных и синих "экранах смерти". Со временем видеокарта могла полностью выйти из строя. Неприятность не затронула версии на чипах Samsung. Трудность заключалась в том, что при покупке в магазине проверить какой именно тип памяти установлен в видеокарту практически невозможно, поскольку такое тестирование может оставить следы эксплуатации, а продавцы неохотно идут на такое. По мнению специалистов проблема возникла из-за крупной дефектной партии чипов Hynix, не способных выдерживать требуемые технические условия работы.
Всё это привело к тому, что магазины стали распродавать видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti порой даже дешевле гораздо более слабых NVIDIA RTX 3060 12 ГБ, в которых установлены двухгигабайтные микросхемы.
Для разрешения ситуации, а также в рамках программы реализации накопившихся складских запасов GPU для RTX 3000, компания NVIDIA приняла решение о выпуске той же модели NVIDIA RTX 3060 Ti, но с чипами памяти GDDR6X взамен проблемной GDDR6. В качестве ещё одного положительного момента использования более скоростных чипов GDDR6X можно отметить подросшую игровую производительность. Теперь эти видеокарты добрались и до российской розницы.
В магазине Регард на данный момент продаются два варианта обновлённых RTX 3060 Ti.
Первым из них является видеокарта Gigabyte RTX 3060 Ti GAMING OC GDDR6X за 41 230 рублей.
Вторая версия, в пожалуй наилучшем среди всех исполнении, это MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO GDDR6X стоимостью 41 560 рублей.
Важным моментом можно назвать то, что обновлённые видеокарты не стали дороже. Да, скорее всего это связано с колебаниями курсов валют, но для покупателя важна конечная цена. Посмотрим на варианты со старым типом памяти.
Выводы можно сделать самостоятельно.