Ещё быстрее, ещё мощнее и горячее.

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Согласно утекшей в сеть дорожной карте Intel стали известны характеристики будущего флагманского процессора 13-го поколения Intel Core i9-13900KS для настольной платформы LGA 1700. Скриншот размещён на странице в Twitter известным инсайдером под ником @9550pro.

Из документа следует, что процессор Core i9-13900KS будет способен разгоняться до частоты 6,0 ГГц с технологией Thermal Velocity Boost и до 5,8 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0. Это соответственно на 200 МГц и 100 МГц выше, чем у текущего лидера рынка Intel Core i9-13900K. Базовая частота также увеличилась на 200 МГц и составила 3,2 ГГц. При этом частотная карта энергоэффективных ядер осталась прежней.

Для внесения таких изменений производителю пришлось увеличить базовую мощность со 125 до 150 Вт. Верхний потолок мощности остался на прежнем уровне - 253 Вт.

Что касается контроллера памяти, то он не претерпел никаких существенных изменений.

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В просочившемся слайде нет информации о дате выхода новинки, но по всем данным она будет официально представлена в первых числах января 2023 года на выставке CES 2023. По предварительным данным флагманский Intel Core i9-13900KS обойдётся покупателю в сумму от 715 долларов США.