Симулятор работает в браузере и ничего устанавливать не нужно, достаточно кровожадности игрока.

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Снять стресс и уничтожить какое-то место на планете Земля в режиме онлайн теперь может каждый желающий в симуляторе падения метеорита Asteroid Launcher. Для менее кровожадных пользователей такая игра может иметь научно-познавательный интерес. Авторы обещают отсутствие каких-либо реальных последствий.

Приложение не нужно скачивать или устанавливать — оно работает в браузере. Достаточно выбрать точку на карте, куда вы желаете обрушить небесный гнев, затем выбрать его тип, скорость и угол наклона. После нажатия кнопки пуск происходит визуализированная катастрофа, дополняемая статистикой разрушений и жертв.

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К примеру, если скинуть на Вашингтон астероид диаметром 1,5 км, летящий со скоростью 100 км/с под углом 45 градусов, преимущественно состоящий из золота, то диаметр воронки составит 16 километров. Глубина образовавшегося кратера будет равняться 675 метрам. Удар, эквивалентный 43 гигатоннам тротила, образует огненный шар диаметром 23 км, который унесёт жизни 3 997 771 человек. Причём одежда может загореться на зеваках, находящихся даже в 105 км от эпицентра. Все деревья и постройки будут снесены в радиусе 204 км. Люди будут гибнуть в огне, от ударной волны, от ветра и землетрясения. Игра даст точную статистику по количеству жертв вашей кровожадности.