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Новый фильм Netflix о принце Гарри и Меган может вызвать большой шум в британской королевской семье
Документальный сериал перетряхивает грязное бельё, которое в британской монархии принято тщательно скрывать .
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Шестисерийный документальный фильм Netflix "Harry & Meghan" ("Гарри и Меган"), три эпизода которого вышли сегодня 8 декабря, а остальные будут показаны на следующей неделе, могут вызвать очередной скандал в британской королевской семье. В сериале представлен взгляд самих Гарри и Меган на их разлад с Домом Виндзоров.

Многие офисные работники Британии отложили работу для просмотра сериала о Гарри и Меган

Сюжет основан на личном архиве и интервью титулованной пары, вынужденной отказаться от королевских привилегий и переехать в США. При этом сами члены британской семьи отказались от комментариев.

Первая серия начинается с истории любви Гарри и Меган.  В ней повествуется об их знакомстве через социальные сети, когда Гарри просматривал свою ленту и увидел фотографию Меган с фильтром Snapchat, показывающим собачьи уши и морду. Позже такое знакомство перерастает в свидание вслепую, а после в настоящую любовь.

Гарии рассказывает, что члены из его семьи вряд ли имеют возможность сочетаться браком с тем, с кем они действительно хотят быть. В этом моменте приводятся отсылки к принцессе Диане, матери Гарри.

Второй эпизод рассказывает о трудностях жизни знаменитого потомка под постоянным круглосуточным прицелом папарацци.

По одной из версий, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в парижском туннеле, когда ее преследовали «папы» (папарацци). Гарри рассказывает, как его свидания с Меган стали смесью автомобильных погонь, экстремального вождения при уходе от слежки и различных маскировок. Он опасался, что Меган не выдержит подобного.

Затем история переходит к щекотливой для британцев теме отношения Гарии с остальной частью королевской семьи. Именно эта тема возмутила консервативные британские СМИ, считающие такой взгляд операцией по дискредитации британской монархии. Сама пара считает, что против них развязана самая настоящая информационная война, где главным противником является монархическая династия.

Затем сюжет раскрывает более обширные проблемы жизни Великобритании. Это и политика страны, включая многострадальный Brexit, и ксенофобия, и расизм по отношению к иммигрантам.

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Ожидание выхода следующих трёх серий заставит поволноваться привыкшую не выносит сор из избы британскую королевскую семью.

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Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
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Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
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Артём Николаев
15:20
Переведи на наш.
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
BY_Pashka
15:19
хохол, что ли? че пукан горит-то? где про Миг или Су хоть слово?
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
1TronpmG5
15:19
Травокуры делают вид, что думают. На деле, сторону (Китай или США) выбирать придется, а ситуация такова, что какую бы сторону они не выбрали, всё равно проиграют.
Нидерланды определятся с новыми ограничениями в отношении Китая в следующем месяце
Кружит голову мимоза
15:18
Если у тебя денег валом кули ты ссаные сосики и котов-гриль жрешь. Ты хоть приличный вискарь пил когда нибуль? а не эту ссань разбадяженную в подворотне косыми девками.
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
BPretender
15:18
Очередной иксперд что-то высрал.... Безусловно миги и су намного круче, а падают-то как классно, и сбиваются!
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
Евгений Васильков
15:18
Интересно а что более унизительно для рашки. То что ее нагнули старым советским дроном или признать что новый британский весьма эффективен ? Молчу уже про то что пролететь незамеченным такое расстояни...
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
Зек
15:16
Да ты тупой лох, если меня бы финансово это мотивировало бы, я бы уже 50 статей высрал, даже на тот же мой монитор 2к144 Гц. У меня денег валом.
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Артём Николаев
15:15
https://www.youtube.com/watch?v=yIlWXJhJx5M
Игрок в NBA 2k23 получил четыре значка и маленькую машинку за 700 часов гринда
Кружит голову мимоза
15:15
Короче ты лох и тебя кинули. И самое позорное что ты с этим смерился, что ты лох.
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Зек
15:14
Он написал то что надо прогибаться под администрацией, уметь там с ними разговариваать . для меня это вся администрация тупые животные, я с ними даже переписываться не хочу. Я чисто по рофлил
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
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