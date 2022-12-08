Документальный сериал перетряхивает грязное бельё, которое в британской монархии принято тщательно скрывать .

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Шестисерийный документальный фильм Netflix "Harry & Meghan" ("Гарри и Меган"), три эпизода которого вышли сегодня 8 декабря, а остальные будут показаны на следующей неделе, могут вызвать очередной скандал в британской королевской семье. В сериале представлен взгляд самих Гарри и Меган на их разлад с Домом Виндзоров.

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Сюжет основан на личном архиве и интервью титулованной пары, вынужденной отказаться от королевских привилегий и переехать в США. При этом сами члены британской семьи отказались от комментариев.

Первая серия начинается с истории любви Гарри и Меган. В ней повествуется об их знакомстве через социальные сети, когда Гарри просматривал свою ленту и увидел фотографию Меган с фильтром Snapchat, показывающим собачьи уши и морду. Позже такое знакомство перерастает в свидание вслепую, а после в настоящую любовь.

Гарии рассказывает, что члены из его семьи вряд ли имеют возможность сочетаться браком с тем, с кем они действительно хотят быть. В этом моменте приводятся отсылки к принцессе Диане, матери Гарри.

Второй эпизод рассказывает о трудностях жизни знаменитого потомка под постоянным круглосуточным прицелом папарацци.

По одной из версий, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в парижском туннеле, когда ее преследовали «папы» (папарацци). Гарри рассказывает, как его свидания с Меган стали смесью автомобильных погонь, экстремального вождения при уходе от слежки и различных маскировок. Он опасался, что Меган не выдержит подобного.

Затем история переходит к щекотливой для британцев теме отношения Гарии с остальной частью королевской семьи. Именно эта тема возмутила консервативные британские СМИ, считающие такой взгляд операцией по дискредитации британской монархии. Сама пара считает, что против них развязана самая настоящая информационная война, где главным противником является монархическая династия.

Затем сюжет раскрывает более обширные проблемы жизни Великобритании. Это и политика страны, включая многострадальный Brexit, и ксенофобия, и расизм по отношению к иммигрантам.

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Ожидание выхода следующих трёх серий заставит поволноваться привыкшую не выносит сор из избы британскую королевскую семью.