На первый взгляд всё выглядит очень достойно.

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Неумолимо приближается старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900, который состоится 13 декабря. Компания AMD и её производственные партнёры представят свои версии флагманской Radeon RX 7900 XTX и субфлагмана RX 7900 XT. Ведущие производители уже постепенно раскрывают дизайн и некоторые технические характеристики своих решений.

Компания ASRock, которая не так давно вошла на рынок видеокарт, но является одним из крупнейших производителей материнских плат с многолетней историей, продемонстрировала свои модели AMD Radeon RX 7900 серий Taichi и Phantom Gaming. Таким образом в ассортименте компании будут присутствовать четыре представителя нового семейства:

- ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi

- ASRock RX 7900 XT Taichi

- ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming

- ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming

Во всех версиях используется трёхвентиляторная система охлаждения с кожухом тёмного цвета в строгом стиле. RGB-подсветка минимальна. У всех них отсутствует порт USB Type-C, присутствующий на эталонных моделях.

Печатная плата флагманской XTX Phantom Gaming чуть больше по размерам, чем у XT PG. Старшими и более дорогими закономерно станут RX 7900 Taichi. Они получат более крупную трёхслотовую систему охлаждения и сразу три 8-контактных разъёма питания, что может намекать на повышенный Power Limit.

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Источник: Videocardz