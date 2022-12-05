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Утром 5 декабря открыто автомобильное движение по восстановленной правой части Крымского моста. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Тамань", в ведении которой находится обслуживание автомобильной части путепровода.
Полная реконструкция всей транспортной и инженерной инфраструктуры произойдёт в течении следующего года, в соответствии с поручением Правительства РФ. До конца текущего года ремонтно-восстановительным бригадам предстоит осуществить полный демонтаж повреждённых частей. Ремонтно-строительными работами займётся ОАО "Нижнеангарсктрансстрой".
Повреждение моста произошло утром 8 октября в результате взрыва грузового автомобиля. В результате теракта обрушились два пролёта автомобильной части моста, а также загорелись цистерны с топливом у находящегося поблизости железнодорожного состава. Возбуждено уголовное дело.
Уже к вечеру удалось восстановить железнодорожное сообщение и реверсивное автомобильное. Движение автомобилей при этом осуществлялось по левой стороне, а ж/д составы двигались по одному пути. По заявлению Вице-премьера Правительства РФ Хунсулина получившие повреждения левые части автомобильного путепровода также подлежат полной замене. Вторую железнодорожную ветку планируется отремонтировать в течении полугода.