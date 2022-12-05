Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
На Крымском мосту открыто автомобильное движение транспорта по восстановленной правой части
Сообщается о замене четырёх пролётов.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

реклама

Утром 5 декабря открыто автомобильное движение по восстановленной правой части Крымского моста. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Тамань", в ведении которой находится обслуживание автомобильной части путепровода.

Полная реконструкция всей транспортной и инженерной инфраструктуры произойдёт в течении следующего года, в соответствии с поручением Правительства РФ. До конца текущего года ремонтно-восстановительным бригадам предстоит осуществить полный демонтаж повреждённых частей. Ремонтно-строительными работами займётся ОАО "Нижнеангарсктрансстрой".

Повреждение моста произошло утром 8 октября в результате взрыва грузового автомобиля. В результате теракта обрушились два пролёта автомобильной части моста, а также загорелись цистерны с топливом у находящегося поблизости железнодорожного состава. Возбуждено уголовное дело.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Уже к вечеру удалось восстановить железнодорожное сообщение и реверсивное автомобильное. Движение автомобилей при этом осуществлялось по левой стороне, а ж/д составы двигались по одному пути. По заявлению Вице-премьера Правительства РФ Хунсулина получившие повреждения левые части автомобильного путепровода также подлежат полной замене. Вторую железнодорожную ветку планируется отремонтировать в течении полугода.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #ремонт #2022 #восстановление #крым #крымский мост #автомобильное движение
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Сервисы такси и каршеринга стали активнее закупать китайские и российские автомобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
150
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
19
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
7
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
6
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
9
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
28
Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
15
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
14
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
27
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
15
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
17
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
117
Произошла новая масштабная утечка данных – она касается сотрудников магазина DNS
8
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
32
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
23
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
79
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
125
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
44
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
23
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
37
Как современные технологии влияют на каждого из нас
12
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
11

Сейчас обсуждают

BPretender
13:58
Ой! А что это у вас самолетиками случилось в глубоком тылу?!
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Chuka
13:56
https://youtu.be/FRYOrtRZVS4
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Федор Казанский
13:53
Грустно наблюдать современный репертуар что оверклокеров, что ixbt. Ребят, вас за горло (или что другое) держат что вы простите эту ублюдочную военную тематику? И адекватным людям понятно что свист э...
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Leonator
13:52
Весной поговорим. Пока.
Нефтяное эмбарго против России - страны G7 и Евросоюз отказались от 70% мировой нефти на $110 млрд
DiLouk
13:49
4 звучит как "смерть". Несчастливое число, как у нас 13.
Новая утечка о смартфоне Realme GT Neo 5 показала зарядку мощностью 240 Вт
Кружит голову мимоза
13:48
Мне было достаточно когда я тебя пару раз так развел, что ты два дня с унитаза не слазил в страхе ссался и срался. Это было круто согласись. Эффект был 100% на тебя. Не то что твои 50%. А то что ты к...
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Европеец
13:45
Ну всё логично, Я примерно 50% начала общения вызываю стопроцентное доверие, а потом когда у меня уже аргументы заканчиваются, я могу просто замолчать и ничего не отвечать в ответ. То есть теоретичес...
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Кружит голову мимоза
13:44
Тебя легко вычислить. Ты когда роль примеряешь на себя то темой роли не владеешь до конца. На том и палишься.
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Европеец
13:42
Видишь мне даже дениус 4 верил. А если я реально захочу, я могу вживиться в роли ты в жизни не угадаешь то что это я
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
FiSSmus
13:42
Помечтали и хватит
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем