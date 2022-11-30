Автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead предлагает холодный расчёт.

реклама

Часть состоятельных геймеров, для которых потратить 100+ тысяч рублей на видеокарту не является серьёзной проблемой уже присмотрели себе или купили NVIDIA GeForce RTX 4090/4080. Остальные, кто не готов к таким расходам, ожидают появления в продаже видеокарт NVIDIA RTX 4070 и AMD Radeon RX 7900 XT, которые с большой вероятностью окажутся ближайшими конкурентами по соотношению цена/производительность. Что касается красных графических адаптеров, то они выйдут уже 13 декабря, тогда как о RTX 4070 пока что мало информации, но в этом году приобрести её точно не удастся.

Своим мнением о том, какую видеокарту следует рассматривать в качестве наиболее перспективной покупки поделился автор известного YouTube-канала Moore's Law Is Dead.

По его мнению RTX 4070 будет представлена в январе следующего года на мероприятии CES 2023. По своим техническим характеристикам она будет являться ни чем иным, как отменённой RTX 4080 12 ГБ.

По мнению инсайдера RTX 4070 не станет каким-то спасительным кругом для геймеров. Она не сможет предложить крайне доступную цену, а её производительность недалеко уйдёт от RTX 3080. К примеру, в игровом проекте "A Plague Tale", если не использовать DLSS, будущая RTX 4070 (RTX 4080 12 GB) показывает 43 FPS, тогда как RTX 3080 предыдущего поколения выдаёт 38 FPS, что не является существенной разницей.

Таким образом, в рамках "чистой железной" производительности новая RTX 4070 не сможет предложить ничего интересного и в лучшем случае догонит RTX 3080 Ti.



Автор считает, что ждать несколько месяцев появления в продаже видеокарт RTX 4070 определённо не стоит. Рекомендованная цена RX 7900 XT и 7900 XTX составит 899 и 999$ долларов, что тоже не назвать оптимальным решением. Поэтому лучшим выбором для тех, кому не нужен сверхвысокий FPS c лучами в 4K разрешении, а просто нужно играть здесь и сейчас, может стать имеющиеся в продаже видеокартs AMD RX 6000. Например, RX 6800 XT сейчас можно купить всего за 550$, а RX 6900 XT за 650$.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Обе видеокарты способны обеспечить приемлемый уровень игровой производительности.