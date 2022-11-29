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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Раздающий на торрентах пират из Дании едва не угодил в тюрьму, но история получила счастливый конец
Вероятно он был очень удивлён такому приговору.
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Вряд ли кто-то станет яростно оспаривать тот факт, что система охраны авторских прав показывает наибольшую эффективность в странах западной Европы и США. В то же время, в странах постсоветского пространства пиратство цифровых данных на ранних этапах получило довольно широкое распространение. Причин тому несколько. Первой и самой главной их является тот факт, что именно в западных странах генерируется наибольшая масса цифрового контента, связанного с индустрией развлечений. Компьютерные игры, фильмы и музыка являются частью многомиллиардного бизнеса, защита интересов которого давно пролоббирована на Западе на законодательном уровне, а механизмы выявления пиратов и их наказания давно отлажены.

В защиту тех самых "постсоветских" граждан можно сказать, что в последние годы пиратство на территории этих стран стало уходить в тень. Среди пользователей наметился явный тренд на использование легальных копий. Всё чаще на всевозможных форумах и сайтах можно было встретить осуждение пиратства самыми рядовыми участниками. Проще говоря, люди стали привыкать к легальному цивилизованному потреблению контента, часто высказываясь о необходимости поддержки его производителей. Кроме того существенно усилилась и роль государств в этом вопросе. Остановить этот процесс не мог даже второй такой существенный фактор, как соотношение общего уровня жизни и средняя стоимость поставляемого в регион цифрового контента. Наименее обеспеченные потребители решали этот вопрос покупкой на распродажах. К сожалению, по объективным причинам этот процесс в России на текущий момент не только приостановился, но и может начать откатываться в обратную сторону.

Тем интересней будет узнать, чем закончилась история неудачливого пирата из Дании, которого поймали на торрент-раздачах.

Возникший в 2021 году торрент-сайт DanishBytes сразу привлёк внимание правозащитного альянса, направившего своё обращение в полицию. С этого момента правоохранители вплотную занялись участниками файлообменника, собирая на них доказательную базу.

Уже в ноябре 2021 года госпрокурор Дании по особым делам заявил об аресте шести человек, связанных с порталом DanishBytes. По предварительной информации тяжёлая рука Фемиды схватила не простых пользователей, а обеспечивающих его работу операторов. Среди несчастных джентльменов удачи оказался некий 28-летний парень, которому вменялось скачивание не менее 100 ТБ данных и раздача более 20 ТБ контента, защищенного авторским правом. За не полный год его "торрент-качалка" пропустила через себя не менее 3 тысяч произведений, включая музыку, фильмы и прочее.

В ходе долгого расследования, осознав, что улики против него неопровержимы, враг авторского права решил во всём сознаться и содействовать следствию. Последнее установило, что хоть пират и является злостным преступником, но к администрации портала отношения не имеет. Всё эти слившиеся воедино условия и определили его дальнейшую судьбу.

Вместо тюремного срока капитан "Раздача" был приговорен к условному наказанию в виде 60 дней испытательного срока, 80 часов общественных работ и конфискации его компьютера со всеми накопителями. Помимо этого, сошедший на берег молодой человек должен выплатить группе по борьбе с пиратством 5000 датских крон (600 долларов США) в качестве некоей компенсации, но не совсем понятно компенсации чего.

Прокуратура Дании осталась довольна суровостью приговора, заявив о том, что не только организаторам, но и всем простым пользователям был подан чёткий сигнал о нависшем над ними мечом закона. Насколько доволен назначенным наказанием остался сам приговорённый — история умалчивает, хотя картина представляется довольно радостной.

Итогом борьбы закона с пиратством в Датском королевстве стал тот факт, что в этом месяце был осужден ещё один участник сайта DanishBytes. На этот раз в сети блюстителей порядка попал 34-летний Робин Гуд, являющийся именно оператором сайта. С помощью взломанных аккаунтов, он похищал контент Netflix и раздавал его страждущим. Он получил условный срок.

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#игры #закон #музыка #фильмы #пиратство #торрент #приговор
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Spambomber_16
09:03
Что ты несёшь, автор, падение популярности торрент-трекеров? Окстись, наеборот, рост неуклонный. Пусть правообладатели позеленеют от досады. Fuck copyright! Да здравствуют корсары.
Раздающий на торрентах пират из Дании едва не угодил в тюрьму, но история получила счастливый конец
maxflanger
09:03
Зеля просто стрелочник, он огребет то что до него заваривалось. В общем он либо в постоянном угаре и ему пофиг либо реальный дебил и не понимает чем это все закончится. И да ни одна страна не заслужив...
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Так-то я с тобой полностью согласен, но такой статус не позволит вообще вести какие-либо рыночные операции с рашкой.
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Ляд
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