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Известный производитель компьютерных систем охлаждения тайваньская компания Thermalright анонсировала свой новый воздушный процессорный кулер Frost Tower 120. Внешне и конструктивно он напоминает более раннюю модель Phantom Spirit 120 SE, но имеет некоторые значительные отличия.
Новый продукт использует двухбашенную конструкцию с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. Основание кулера для защиты от короззи и окисления выполнено из никелированной меди класса C1100, обладающей высокой теплопроводностью. За обдув отвечают два высокопроизводительных 120 мм вентилятора TL-C12 PRO-G с максимальной скоростью вращения 1850 об/мин. Они базируются на S-FDB подшипниках и способны прокачать до 82 кубических футов в минуту, при уровне шума 29,6 дБА. Для подключения используется 4 -контактный разъем питания с ШИМ-управлением.
Размер радиатора: ширина 109 мм, глубина 125 мм, высота 154 мм, толщина ребер 0,4 мм, шаг ребер 1,8 мм, количество ребер 45.
Thermalright Frost Tower 120 поддерживает платформы: Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066, AMD Socket AM5/AM4.
Стоимость новинки и дата её поступления в розничную продажу на данный момент не указаны.