Компьютеры "Гравитон" имеют повышенную степень безопасности.

реклама

Разработчик и производитель вычислительной техники и её компонентов российская компания "Гравитон" наладил выпуск компьютерных системных блоков Д51И и Д31И, основой которых стала материнская плата "Кама" собственной разработки. Плата выполнена в формате microATX и наделена поддержкой процессоров Intel 10-го и 11-го поколения, а также всех необходимых современных интерфейсов.

До конца текущего года планируется выпустить до 30 тысяч подобных устройств. ПК внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и могут использоваться государственными структурами.

Первый компьютер Гравитон Д31И выполнен в более компактном корпусе горизонтальной ориентации, с возможностью вертикальной установки, тогда как Гравитон Д51И это классический Tower.

Компьютеры "Гравитон" отличает повышенный уровень защищённости. Например, авторизация пользователя на уровне ОС может происходить путём использования RFID-карты или персонального USB-носителя. Такая функция является востребованной на объектах с повышенными требованиями безопасности.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 за 45 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

На данный момент компания "Гравитон" является один из российских лидеров в области импортозамещения.