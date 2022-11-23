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Разработчик и производитель вычислительной техники и её компонентов российская компания "Гравитон" наладил выпуск компьютерных системных блоков Д51И и Д31И, основой которых стала материнская плата "Кама" собственной разработки. Плата выполнена в формате microATX и наделена поддержкой процессоров Intel 10-го и 11-го поколения, а также всех необходимых современных интерфейсов.
До конца текущего года планируется выпустить до 30 тысяч подобных устройств. ПК внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и могут использоваться государственными структурами.
Первый компьютер Гравитон Д31И выполнен в более компактном корпусе горизонтальной ориентации, с возможностью вертикальной установки, тогда как Гравитон Д51И это классический Tower.
Компьютеры "Гравитон" отличает повышенный уровень защищённости. Например, авторизация пользователя на уровне ОС может происходить путём использования RFID-карты или персонального USB-носителя. Такая функция является востребованной на объектах с повышенными требованиями безопасности.
На данный момент компания "Гравитон" является один из российских лидеров в области импортозамещения.