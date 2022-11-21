Вредные напитки останутся такими же вредными, но будут дороже.

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Уровень потребления различных газированных напитков во всём мире может поразить своими масштабами неподготовленного читателя, всю жизнь попивающего традиционный чай. После того как из России ушли именитые брэнды "Coca-Cola" и "Pepsi" в отечественном информационном пространстве разразилась самая настоящая буря эмоций, исходящая от постоянных потребителей данных продуктов. Но свято место пусто не бывает и прилавки магазинов заполнили российские бренды и "ребренды" ушедших компаний.

Вне всякого сомнения, большинство сладких "лимонадов", мягко говоря, не очень полезно для здоровья и могут стать причиной серьёзных заболеваний при злоупотреблении ими. Но, справедливости ради, так можно сказать практически о каждом пищевом продукте.

На этот раз речь не идёт о заботе о здоровье граждан, хотя, возможно, она имеет место в подтексте. Издание "Коммерсантъ" сообщило, что в России был подписан закон, согласно которому на все сахаросодержащие напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл вводится акциз в размере 7 рублей за 1 литр. Закон начнёт действовать с 1 июня следующего года, хотя изначально планировалось ввести его уже с января.

Правовой акт уже размещён на сайте правовой информации, где с ним может подробно ознакомиться каждый желающий.

Против подобной инициативы ранее выступали производители напитков. Крупные игроки данного рынка, такие как "Очаково" и "Черноголовка" уже заявили о сокращении инвестиций в ранее запланированные проекты.

По некоторым подсчётам введение нового акциза сможет пополнить бюджет на сумму около 35 миллиардов рублей в год.

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Источник: Коммерсантъ