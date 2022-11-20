Смартфоны Xiaomi, у которых не истекла гарантия, стоит поберечь.

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Продукция компания Xiaomi пользуются огромной популярностью среди россиян. По некоторым данных доля устройств Xiaomi занимает от 22 до 48% всего российского рынка смартфонов. При этом, эта тенденция продолжает увеличиваться. А поскольку продажи продукции Xiaomi растут намного быстрее, чем компания успевает поставлять необходимое количество запчастей для них, то в России образовался серьёзный дефицит комплектующих для ремонта.

Газета Известия пообщалась с представителями крупных отечественных авторизованных сервисных центров Xiaomi (АСЦ) и попыталась выяснить сложность ситуации. По словам специалистов ремонтных мастерских, в первую очередь дефицит затронул аккумуляторы и экраны, на замену которых и приходится наибольшая доля работ. Это увеличило сроки ремонта, в том числе гарантийного, до максимально возможных 40 дней. При этом некоторые крупные центры и вовсе отказываются принимать в ремонт не гарантийные экземпляры, включая купленные по "серым" каналам. Трудности затронули не только столичные АСЦ, но региональные. Например, на сегодня в АСЦ Екатеринбурга дисплеев и аккумуляторов просто нет в наличии.

Одной из вероятных причин возникшего дефицита является тот факт, что поставками запчастей в РФ занимается не сам производитель, его партнёры. Функции маркетинга, закупок и ремонта были преданы им в 2022 году. Но они ещё не успели перестроиться на новый порядок и пока что не успевают оперативно корректировать поставки запчастей в соответствии с возросшим спросом.

Что интересно, в неавторизированных мастерских такой проблемы нет. Например, поменять дисплей там могут в день обращения. Уровень цен в таких сервисах не ниже, чем у АСЦ. А вот гарантии при обращении в них владелец легального приобретённого смартфона Xiaomi сразу же лишается. Кроме того "серые" мастерские часто грешат использованием неоригинальных запчастей, а значит качество ремонта и его долговечность оставляют желать лучшего.

По предварительным прогнозам дефицит комплектующих для смартфонов Xiaomi может сохраниться до февраля следующего года, а потому их владельцам лучше обращаться с ними более осторожно.

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Источник: Известия