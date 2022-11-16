Сроки лицензий на западные программные продукты истекли или подходят к концу.

реклама

Как показала история, интеграция в глобальную экономику, кроме положительных, имеет множество негативных моментов. Сегодня на планете нет ни одной страны, которая на сто процентов сама себя обеспечивает всем необходимым. После ухудшения отношений с коллективным западом и введением беспрецедентного количества санкций против России, отрицательные стороны тесного экономического сотрудничества с другими странами проявляются в самых неожиданных местах.

Как известно, большинство западных компаний в 2022 году предпочло покинуть российский рынок, чтобы не навлечь на себя гнев санкционных бенефициаров. Исход неминуемо коснулся IT-компаний, предлагающих свои программные продукты для самых разных сфер деятельности. Наиболее известным стал уход Microsoft. Но существует множество не знакомых широкому кругу обывателей разработчиков, чьё программное обеспечение для профессиональных нужд является практически незаменимым.

Как оказалось, более 90% российских телекомпаний используют западное ПО, у которого уже истекли или в скором времени закончатся сроки действия лицензий. С помощью таких программ создаётся компьютерная графика, которая сегодня непрерывно сопровождает эфирное вещание: будь то бегущая строка, титры, заставки или ставшие популярными виртуальные студии. Теперь же, у тех кто не позаботился о бессрочной лицензии, или она отсутствовала в программном продукте, могут возникнуть довольно серьёзные трудности.

Представители отрасли заявляют, что из-за истечения сроков лицензий, телеканалы могут серьёзно снизить качество своих программ. Кроме того, отсутствие обновлений может ограничивать функционал ПО, например заблокировать доступ к новым кодекам. В то же время использовать пиратские копии крайне небезопасно. Ведь взломанная программа может выдать сбой в любой момент, что приведёт к приостановке вещания. Простой даже в три минуты катастрофичен для телеканала, поскольку влечёт за собой потерю имиджа, не говоря уже о штрафах от рекламодателей и других партнёров, таких как партнёрские онлайн-кинотеатры и кабельные сети.

Пожалуй единственным выходом из данной ситуации является импортозамещение.

Как сообщает издание Коммерсантъ, заместить ушедших с отечественного рынка разработчиков предложили российские IT-компании Carrot и BRAM Technologies. На эти цели они рассчитывают получить 829 млн рублей из государственного бюджета. Их инициативу уже поддержали Минцифры и крупнейшие вещатели. Заказчиком проекта уже готова выступить НТВ, входящая в «Газпром-медиа». Согласно бизнес-плану, полученное ПО можно будет продавать в страны БРИКС, СНГ, Африки и Латинской Америки.

Масштабное внедрение российского ПО планируется начать к 2025 году. Но до этого момента, вещатели настаивают на "обкатке" и "полевых испытаниях" новых продуктов, в ходе которых они должны будут доказать свою полную эффективность и состоятельность, как полноценная замена западному ПО.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источник: Коммерсантъ