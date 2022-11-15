И каждый из них хочет кушать каждый день.

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Пресс-служба ООН сообщила, что сегодня 15 ноября 2022 года численность населения нашей планеты достигнет 8 миллиардов человек. Самыми густонаселёнными странами в 2023 году продолжат оставаться Китай и Индия.

Увеличение населения планеты с 7 до 8 миллиардов было достигнуто всего за 12 лет, что стало абсолютным рекордом. Учёные связывают это с развитием медицины, проводимой работой по разрешению проблемы доступа к пище и питьевой воде.

При этом по прогнозам ООН уже к 2030 году народонаселение вырастет до 8,5 млрд, а к 2080-му году на планете будут проживать уже 10,4 млрд представителей вида Homo sapiens. В общей сложности население Земли с 1800-го года выросло в восемь раз. Этому способствовала урбанизация, развитие гражданских прав и снижение младенческой смертности. В будущем, наибольший прирост рождаемости ожидается в странах Африки, южной и юго-восточной Азии.

Несмотря на общий рост, специалисты отмечают тенденцию к снижению темпов прироста, а в некоторых странах прогнозируют снижение численности граждан из-за спада рождаемости и процессов миграции.

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Также сообщается, что население планеты продолжает стареть и к 2050-му году число лиц возрастом старше 65 лет удвоится по сравнению с показателями 2022 года. При этом средняя продолжительность жизни в мире на 2019 год составила 72,8 года. К 2050-му году этот показатель будет составлять 77,2 года.