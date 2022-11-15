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Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp вскоре получит долгожданную возможность отправлять сообщения самому себе. Такая функция не является чем-то абсолютно новым и давно используется некоторыми мессенджерами и соцсетями. Однако преуменьшить её удобство довольно сложно. Пользователи WhatsApp наконец-то смогут использовать мессенджер как записную книжку, не переходя в стороннее приложение, или как полноценный инструмент для хранения и передачи различных данных, картинок и прочих файлов. А Одновременная поддержка нескольких устройств делает этот инструмент ещё более полезным.
На данный момент эта опция доступна в Android версии 2.22.23.77 и iOS версии 22.23.74. Как всегда, получение обновлений будет зависеть от региона и некоторым пользователям может потребоваться немного подождать.
Несмотря на то, что мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России, сам он доступен для использования на территории нашей страны. В то же время в РФ наблюдается тенденция к отказу использования зарубежного софта в государственных структурах, включая образовательные, банках и других объектах критической инфраструктуры, что связано с необходимостью обеспечения определённого уровня безопасности.