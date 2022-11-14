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Стала известна дата начала продаж в России видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB
До старта продаж остались считанные дни.
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Релиз видеокарт нового поколения GeForce RTX 40 вряд ли можно назвать особо удачным. Рывок в так называемой "чистой производительности" не оказался революционным и более-менее соответствует обычному соотношению при переходе на новую линейку. Вместо этого NVIDIA всё больше уходит на путь программного увеличения количества кадров, предлагая различные технологии апскейлинга, а также сопутствующие им решения, призванные нивелировать негативные моменты от подобных "игр с картинкой".

Возможно, производители видеокарт NVIDIA и AMD уже вплотную приближаются к пределам своих традиционных технологических возможностей, выжимая из новых серий "все соки". Это предположение косвенно подтверждает и существенное увеличение потребления новых RTX 40, которое пришлось не по нраву некоторым пользователям, особенно тем, кто вынужден следить за расходом электроэнергии. Сопутствующей проблемой высокого потребления стало возросшее тепловыделение и как следствие увеличение габаритов новых продуктов из-за необходимости установки поистине монструозных систем охлаждения. Четырёхслотовые топы теперь можно считать уже нормой.

Нельзя не упомянуть и скандал, основанный на всё том же высоком потреблении RTX 4090, который стал одной из причин выгорания разъёмов дополнительного питания у владельцев новинок. Это подтолкнуло многих потенциальных покупателей к отказу от покупки RTX 4090 и ожиданию менее прожорливой RTX 4080 16 GB, а то и вовсе желанию увидеть, что сможет предложить компания AMD в своём новом поколении Radeon RX 7000. Что же, в первом случае ждать осталось недолго.

По имеющейся информации продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB в России стартуют уже 17 ноября, то есть через три дня. В каких-то торговых сетях они могут появиться чуть позже, учитывая текущие сложности с закупками и логистикой. Ожидать большого ассортимента в первое время явно не стоит, ведь даже выбор RTX 4090 в отечественной рознице довольно скудный. Что касается цен, то они окончательно не определены и в базах варьируются от 98 до 129 тысяч рублей, но это могут быть просто временные "заглушки".

По сравнению с RTX 4090 видеокарта RTx 4080 16 ГБ будет иметь существенно более низкое энергопотребление (340 против 450 Вт), в том числе пиковое. Это даёт надежду, что проблемы с выгоранием станут редким исключением, особенно если производители удосужатся положить в комплект более качественные переходники для блоков питания предыдущего стандарта, которых на руках пользователей подавляющее большинство. Кроме того, это должно уменьшить габариты моделей.

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Сама RTX 4080 окажется заметно менее производительной, чем RTX 4090, поэтому в будущем не исключено появление модели RTX 4080 Ti.

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