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Релиз видеокарт нового поколения GeForce RTX 40 вряд ли можно назвать особо удачным. Рывок в так называемой "чистой производительности" не оказался революционным и более-менее соответствует обычному соотношению при переходе на новую линейку. Вместо этого NVIDIA всё больше уходит на путь программного увеличения количества кадров, предлагая различные технологии апскейлинга, а также сопутствующие им решения, призванные нивелировать негативные моменты от подобных "игр с картинкой".
Возможно, производители видеокарт NVIDIA и AMD уже вплотную приближаются к пределам своих традиционных технологических возможностей, выжимая из новых серий "все соки". Это предположение косвенно подтверждает и существенное увеличение потребления новых RTX 40, которое пришлось не по нраву некоторым пользователям, особенно тем, кто вынужден следить за расходом электроэнергии. Сопутствующей проблемой высокого потребления стало возросшее тепловыделение и как следствие увеличение габаритов новых продуктов из-за необходимости установки поистине монструозных систем охлаждения. Четырёхслотовые топы теперь можно считать уже нормой.
Нельзя не упомянуть и скандал, основанный на всё том же высоком потреблении RTX 4090, который стал одной из причин выгорания разъёмов дополнительного питания у владельцев новинок. Это подтолкнуло многих потенциальных покупателей к отказу от покупки RTX 4090 и ожиданию менее прожорливой RTX 4080 16 GB, а то и вовсе желанию увидеть, что сможет предложить компания AMD в своём новом поколении Radeon RX 7000. Что же, в первом случае ждать осталось недолго.
По имеющейся информации продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB в России стартуют уже 17 ноября, то есть через три дня. В каких-то торговых сетях они могут появиться чуть позже, учитывая текущие сложности с закупками и логистикой. Ожидать большого ассортимента в первое время явно не стоит, ведь даже выбор RTX 4090 в отечественной рознице довольно скудный. Что касается цен, то они окончательно не определены и в базах варьируются от 98 до 129 тысяч рублей, но это могут быть просто временные "заглушки".
По сравнению с RTX 4090 видеокарта RTx 4080 16 ГБ будет иметь существенно более низкое энергопотребление (340 против 450 Вт), в том числе пиковое. Это даёт надежду, что проблемы с выгоранием станут редким исключением, особенно если производители удосужатся положить в комплект более качественные переходники для блоков питания предыдущего стандарта, которых на руках пользователей подавляющее большинство. Кроме того, это должно уменьшить габариты моделей.
Сама RTX 4080 окажется заметно менее производительной, чем RTX 4090, поэтому в будущем не исключено появление модели RTX 4080 Ti.