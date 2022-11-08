Остаются, но неизвестно надолго ли.

реклама

Рекламные агентства и электронные площадки объявлений уже с середины лета находились в постоянном напряжении, в связи с внесением в Государственную Думу РФ законопроекта о едином операторе цифровой рекламы. По мнению экспертов новый закон мог стать началом масштабного перекраивания рынка рекламы в стране, а некоторым крупным проектам, например таким, как Avito, и вовсе предрекали закрытие.

По замыслу инициаторов управление всей рекламой должен был осуществлять один единственный игрок на рынке, определить которого должно было правительство РФ. По мнению авторов это способствовало бы защите рекламных площадок от кибератаки прочих угроз, а также лучшему контролю за размещаемым контентом.

Однако против выступил практически весь работающий на территории России рекламный бизнес, включая владельцев обычных рекламных щитов, справедливо считающий, что принятие такого закона привело бы к полной монополизации рынка.

Законопроект успешно прошёл первое чтение и был вынесен на второе для его отклонения. О своих намерениях снять проект с повестки уже проинформировали партия "Справедливая Россия - за Правду" в лице Сергея Миронова и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Специалисты в сфере рекламного бизнеса назвали такое решение победой здравого смысла, но в то же время отмечают, что попытки установления такого контроля с внесением изменений в закон "О рекламе" с большой вероятностью будут повторяться.

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Источники: Коммерсантъ, Интерфакс