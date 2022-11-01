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Фантастическая популярность Call of Duty: Modern Warfare 2, которая в считанные дни стала самой продаваемой и посещаемой игрой в мире, принеся издателю и разработчику рекордные за всю их историю прибыли, не могла обойти стороной предприимчивых личностей, желающих заработать на таком взрывном хайпе.
Дело в том, что глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King, принадлежащая американской компании Burger King Corporation, объединилась с Activision для промо-акции Call of Duty. Всем покупателям комбо в сети Burger King предоставляется код доступа к уникальному скину оперативника в Call of Duty: Modern Warfare 2. Сам скин превращает вашего персонажа в бойца в белой футболке с логотипом Burger Town и кепкой под шлемом. Лицо отважного героя украшают шикарные развесистые усы из эпохи "Диско".
Но поскольку не везде есть Burger King, или кому-то просто лень туда идти, то почувствовавшие золотую жилу умельцы, стали продавать доступ к скину на торговых площадках. Жадность продавцов варьируется в пределах 23-40$, что, впрочем, не мешает торговле, ведь скины действительно покупают.
Учитывая, что акция Burger King не бесконечна по срокам, вполне можно ожидать повышение ценников.