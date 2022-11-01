Предприимчивые спекулянты тут, как тут.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

реклама

Фантастическая популярность Call of Duty: Modern Warfare 2, которая в считанные дни стала самой продаваемой и посещаемой игрой в мире, принеся издателю и разработчику рекордные за всю их историю прибыли, не могла обойти стороной предприимчивых личностей, желающих заработать на таком взрывном хайпе.

Дело в том, что глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King, принадлежащая американской компании Burger King Corporation, объединилась с Activision для промо-акции Call of Duty. Всем покупателям комбо в сети Burger King предоставляется код доступа к уникальному скину оперативника в Call of Duty: Modern Warfare 2. Сам скин превращает вашего персонажа в бойца в белой футболке с логотипом Burger Town и кепкой под шлемом. Лицо отважного героя украшают шикарные развесистые усы из эпохи "Диско".



Но поскольку не везде есть Burger King, или кому-то просто лень туда идти, то почувствовавшие золотую жилу умельцы, стали продавать доступ к скину на торговых площадках. Жадность продавцов варьируется в пределах 23-40$, что, впрочем, не мешает торговле, ведь скины действительно покупают.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Учитывая, что акция Burger King не бесконечна по срокам, вполне можно ожидать повышение ценников.