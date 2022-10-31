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В Call of Duty MW2 зоной боёв стала копия реального отеля в Амстердаме — его владельцы недовольны
Отель может подать в суд на разработчика и издателя игры.
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Разработчики компьютерной игры в жанре шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare II, которая все последние занимает верхние строчки мировых чартов, в ближайшее время могут стать ответчиками в суде.

Всё дело в том, что зоной боевых действий на одной из локаций является территория некоего отеля «Breenbergh», которая на самом деле является точной цифровой копией голландского элитного пятизвездочного отеля «Консерватория», расположенного в Амстердаме. В игре объект появляется как в одиночном режиме, так и в виде карты для многопользовательского режима.

Здание реального отеля было в построено в 1800-ых года и раньше там располагался банк. После он подвергся масштабной перестройке по проекту итальянского архитектора и его архитектура охраняется авторским правом как по европейскому, так и по американскому законодательству.

Появление в игре копии «Консерватории» без всякого разрешения и уведомления, вызвало крайнее недовольство руководства отеля. Они отметили, что их отель не должен быть местом перестрелок и убийств, хоть и виртуальных, и они в целом не поощряют насилие в любом его проявлении. Кроме того, они считают, что разработчики нарушили их эксклюзивные права на публикацию изображения своего объекта. В голландских СМИ появилась информация о том, что владельцы реального отеля рассматривают возможность судебного иска против разработчика и издателя Activision Blizzard.

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Чем всё закончится пока что не ясно. Возможно разработчики попробуют исключить карту с отелем из игры и всё завершится мировым соглашением. В то же время отмечается, что американское законодательство лояльно к девелоперам игр, использующим в своих проектах чужие объекты, и таком случае отель вполне может проиграть суд. Но вот европейское законодательство более ревностно к обладателям авторских и иных прав, что делает иск вполне перспективным. Чем закончится скандал, мы сможем узнать позже.

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#суд #в call of duty mw 2 #отель
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