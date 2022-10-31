Количество больших производительных ядер может снизиться до шести, вместо восьми, как у текущих моделей.

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Сайт Wccftech опубликовал просочившуюся в сеть информацию о процессорах Intel для настольных компьютеров Meteor Lake-S 14-го поколения и Arrow Lake-S 15-го поколения.

Прежде всего отмечается, что для этих чипов будут выпущены материнские платы с новым сокетом LGA 1851.

Производительные P-ядра процессоров Intel Meteor Lake-S 14-го поколения будут основаны на совершенно новой архитектуре Redwood Cove, а энергоэффективные E-ядра будут использовать дизайн Crestmont. При этом, в этой серии процессоры Intel сделают шаг назад и сократят количество "больших" ядер до шести, оставив при этом прежнее количество "малых" ядер.

За встроенную графику будут отвечать 4 Xe-ядра с 64 исполнительными блоками (512 ALU). Она сможет продемонстрировать производительность, сопоставимую с iGPU RDNA 2 на AMD Ryzen 7000 Desktop.

В следующее 15-е поколение процессоров Arrow Lake-S вернётся привычная конфигурация P- и E-ядер. Больших ядер вновь станет восемь, а энергоэффективных 16.

По встроенной графике нет точных данных, но есть вероятность, что она будет иметь совершенно новую графическую архитектуру Arc с конфигурацией до 2560 ядер.

Также, во время недавнего обращения к инвесторам Intel заявила, что хорошо продвигается в освоении техпроцессов Intel 4 и Intel 3.

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