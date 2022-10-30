Не всё идёт по плану и возникли трудности.

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Технологическая компания Apple решила отказаться от своих планов выпуска каких-либо новых моделей Mac в 2022 году. Изначально новое семейство MacBook Pro должно было появиться в ноябре. Трудности возникли из-за нарушения сроков выхода чипа Apple M1, который планируется применять в новых Mac Pro, и производитель попросту не уложился в график. Теперь выход на рынок обновленного семейства MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro только в следующем году.

Тем не менее компания планирует порадовать своих клиентов обновлением программного обеспечения. На данный момент идёт бета-тестирование iOS 16.2 и iPadOS 16.2, которые планируется сделать доступными для установки уже в середине декабря.

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Также сообщается, что следующее поколение собственных чипов, включая M2 Pro и M2 Max, будет производиться по 3-нм технологическому процессу тайваньской фабрики TSMC. Для этого Apple уже успела забронировать необходимые контрактные производственные мощности. К сожалению, специалисты считают, что в 3-нм техпроцессе TSMC может столкнуться с высоким уровнем брака и процесс его полного освоения будет сложным, что может сказаться на дефиците продукции Apple для розничных клиентов компании.