Продажи стартуют уже 31 октября.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Хорошо известная каждому интересующемуся компьютерами пользователю и недавно вошедшая на рынок видеокарт компания ASRock выпустила игровую видеокарту Intel A750 Challenger CLD OC. Продаваться новинка начнёт уже 31 октября. Поначалу приобрести её можно будет на китайских торговых площадках по цене 2499 юаней (около 21 200 рублей). В российской рознице, если она до неё доберётся, цена графического ускорителя окажется существенно выше.

Модель имеет заводской разгон и в режиме Boost частота GPU может достигать 2200 МГц, что, впрочем, не мешает владельцу самостоятельно поэкспериментировать с разгоном. Игровая производительность новинки согласно уже опубликованным обзорам находится между NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600XT.

При этом тестирование проводилось на старых драйверах, тогда как в последних версиях было устранено множество недостатков, что потенциально должно увеличить игровые результаты модели.

Видеокарта Intel A750 наделена 28 блоками Xe-ядер (3584 блоков FP32, 28 блоков трассировки лучей и 480 матричных движков XMX). Объём видеобуфера составляет 8 ГБ, набранных чипами GDDR6 с пропускной способностью 16 Гбит/с, с шириной шины 256 бит.

Что касается потребления, то Intel A750 Challenger CLD OC требует для себя 225 Вт, с подключением кабелей дополнительного питания 2х8pin. За охлаждение отвечает двухвентиляторный кулер.

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Карта видеовыходов стандартна и содержит интерфейсы 4 х DP 2.0 и 1 х HDMI 2.1. Длина видеокарты составляет 271 мм.