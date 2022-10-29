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Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
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Несмотря на продолжающееся экономическое противостояние Китая и США, поднебесная по-прежнему продолжает оставаться мировой фабрикой, производящей колоссальный объём продукции, востребованной во всех странах без исключения. Естественно, что в связи с этим у неё существует высокая потребность в различных видах сырья. Сами США в последние годы всеми силами пытаются привлечь производства на свою территорию, стараясь нарушить промышленную гегемонию Китая. Используя при этом метод кнута и пряника, американцы чаще всего выбирают первый вариант.

Что касается России, то целью коллективного запада является её полное исключение из всех цепочек поставщиков сырья, включая металлы. Европейские политики уже не первый день призывают отказаться от закупок российских металлов, включая наиболее востребованные медь и алюминий. В то же время большинство промышленников Европы категорически против этого, указывая, что это крайне негативно скажется на металлургической и всех смежных связанных отраслях. Наиболее активно против введения подобных ограничений выступают представители алюминиевой промышленности.

Лондонская биржа металлов, на складах которой около до 80% меди имеет российское происхождение, теперь ломает голову над тем, что делать с поставками из России, ведь многие покупатели металла на крупнейшем рынке сырьевых товаров голосуют за них своими кошельками. Для решения вопроса она обратилась к самим клиентам, с просьбой выразить своё мнение. Пока что дебаты продолжаются и окончательное решение по этому вопросу LME опубликует в ближайшие недели.

Трейдеры Лондонской биржи металлов.

Подобная ситуация не могла сказаться на ажиотажном спросе на цветные металлы в последние недели. По данным биржи, в октябре более половины всех запасов меди LME были выкуплены трейдерами, планирующими доставить ее китайским покупателям. При этом сами скупщики открыто заявляют, что китайским покупателям без разницы откуда медь и их не смущает её российское происхождение. Общий объём запрошенной для поставки со складов LME меди составил более 70 000 тонн, а доступные для покупки остатки теперь составляют менее 42 300 тонн, что является многолетним минимумом.

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Источник: Bloomberg

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#медь #алюминий #lme #лондонская биржа металлов
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