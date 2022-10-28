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Многие производители видеокарт сталкиваются с проблемами на релизе при выпуске видеокарт новых поколений. Зачастую эти проблемы программные и их решение лишь дело времени, но иногда трудности являются аппаратными, и вот тогда всё обстоит гораздо серьёзнее. Учитывая, что Intel очень давно не выпускала никаких дискретных видеокарт для настольных компьютеров, никто не ожидал, что всё будет гладко. Если с программными трудностями в новой линейке видеокарт Intel ARC компании удаётся успешно справляться, то аппаратные вероятно ещё впереди, хотя стоит надеяться на лучшее, и возможно их удастся избежать.
Как сообщалось неделю назад, у некоторых пользователей начались проблемы с Arc A770 Limited Edition. Их видеокарты, оснащенные 16 ГБ видеопамяти, должны работать со скоростью 17,5 Гбит/с, тогда как в большинстве случаев они выдавали лишь 16 Гбит/с. Это повлияло на максимальную пропускную способность, ограничив ее до 512 ГБ/с с 560 ГБ/с, что могло сказаться на производительности или психологическом комфорте владельцев адаптеров.
Как оказалось, проблема поправима и с ней справился патч, который включён в новый бета-драйвер. Intel объяснила возникшую трудность своей ошибкой.
Всем владельцам видеокарт Arc A770 16 ГБ компания рекомендует установить новый драйвер с исправлениями.