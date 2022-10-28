Вкалывают роботы, а не человек.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Ещё в прошлом веке писатели-фантасты мечтали о будущем человечества, где всю работу за людей будут делать роботы, а сами люди займутся созиданием, творчеством и высококвалифицированным креативным трудом. Предполагалось, что просветление и рай на Земле будет достигнут уже к символическому миллениуму. Тем не менее на большинстве предприятий до сих пор почти всю работу делают люди, хотя тенденция к роботизации передовых производств в развитых странах налицо, хоть она и не продвигается настолько быстро, как хотелось бы владельцам бизнеса. С другой стороны, зачатую сами работники против замены их "умными" машинами, которые могут их буквально выкинуть "на улицу", поставив в длинную очередь на бирже труда, оставив без средств к существованию.

Фрагмент фильма «Приключения Электроника» (1979г) с youtube-канала Кир Стомп .

Технологическая тайваньская транснациональная компания ASUS, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве электроники, объявила об открытии своего первого максимально роботизированного завода с высоким присутствием искусственного интеллекта.

Промышленный объект будущего оснащен различными технологиями, включая искусственный интеллект вещей (AIoT) с цифровой копией реального физического производства (3D Digital Twin), где синхронно отражаются все процессы и объекты фабрики, что позволяет в режиме реального времени контролировать "жизнь" завода.

Кроме того, в помощь человеческому персоналу введена система дополненной реальности (AR). По заводу непрерывно перемещаются автономные мобильные роботы (AMR), оперативно выполняющие различные внутризаводские логистические задачи.

За систему проверки дефектов отвечает искусственный интеллект (ИИ). Таким образом фабрика полностью оцифрована. Это значит, что каждый этап производственного процесса можно отслеживать, контролировать и управлять им с центральной платформы.

Все это даст возможность компании ASUS максимально повысить эффективность производства и увеличить прибыль.

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Как вы понимаете, избытка рабочих мест для человеческих существ на таком производстве нет.