За просмотр некоторых картинок и видео в каналах теперь придётся платить.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Популярный мессенджер Telegram идёт по пути монетизации просмотра контента. В нём появилась функция платного просмотра фото и видео материалов в каналах. Подобные посты скрываются для пользователя анимационной ширмой и открываются для него только после оплаты, которую можно производить, в том числе с помощью платёжной системы "Мир". Нижний и верхний пороги оплаты находятся в пределах от 1 до 1000 евро, что эквивалентно диапазону от 200 до 60 000 рублей. За реализацию новой функции отвечает бот-сервис Donate.

Отмечается, что некоторые популярные блогеры уже начали тестировать новую систему, скрывая свой контент с помощью пэйволла, впрочем, пока не решаясь устанавливать оплату свыше 1 евро.

Другие авторы Telegram-каналов отметили в новом способе монетизации большую схожесть с сервисом подписки в OnlyFans.

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Ранее бот @donate, появившийся в 2021 году помогал собирать пожертвования с подписчиков, генерировать платные подписки на определённые закрытые каналы и проводить различные платные мероприятия. Сам бот @donate не имеет никакого отношения к коллективу мессенджера и создан сторонними авторами. Однако из-за присутствия галочки верификации и отсутствия в самом названии слова «бот», он вводил пользователей в заблуждение, что это официальный сервис Telegram.