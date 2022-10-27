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Популярный мессенджер Telegram идёт по пути монетизации просмотра контента. В нём появилась функция платного просмотра фото и видео материалов в каналах. Подобные посты скрываются для пользователя анимационной ширмой и открываются для него только после оплаты, которую можно производить, в том числе с помощью платёжной системы "Мир". Нижний и верхний пороги оплаты находятся в пределах от 1 до 1000 евро, что эквивалентно диапазону от 200 до 60 000 рублей. За реализацию новой функции отвечает бот-сервис Donate.
Отмечается, что некоторые популярные блогеры уже начали тестировать новую систему, скрывая свой контент с помощью пэйволла, впрочем, пока не решаясь устанавливать оплату свыше 1 евро.
Другие авторы Telegram-каналов отметили в новом способе монетизации большую схожесть с сервисом подписки в OnlyFans.
Ранее бот @donate, появившийся в 2021 году помогал собирать пожертвования с подписчиков, генерировать платные подписки на определённые закрытые каналы и проводить различные платные мероприятия. Сам бот @donate не имеет никакого отношения к коллективу мессенджера и создан сторонними авторами. Однако из-за присутствия галочки верификации и отсутствия в самом названии слова «бот», он вводил пользователей в заблуждение, что это официальный сервис Telegram.